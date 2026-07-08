Le indagini sul duplice omicidio di una donna e della figlia avvenuto a Pietracatella si focalizzano sull’utilizzo della ricina come agente avvelenante. Gli investigatori riferiscono di aver fatto passi avanti decisivi e stanno analizzando un segreto scoperto da un investigatore. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura di questa scoperta o sui sospetti coinvolti. Le autorità continuano le verifiche sulla provenienza e sull’utilizzo della sostanza tossica.

Le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte dopo essere state avvelenate con la ricina a Pietracatella, potrebbero essere vicine a una svolta. Secondo fonti investigative, negli ultimi giorni sarebbero stati compiuti «significativi passi avanti», anche se al momento il fascicolo resta aperto contro ignoti e non risultano persone formalmente indagate per gli omicidi. L’ipotesi del segreto scoperto da Antonella. Tra le piste seguite dagli inquirenti c’è quella secondo cui Antonella Di Ielsi avrebbe scoperto un segreto che l’avrebbe profondamente scossa, tanto da maturare l’intenzione di separarsi dal marito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Avvelenate con la ricina, gli investigatori: “Passi avanti decisivi”. Al vaglio il segreto scoperto da Antonella Di Ielsi

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