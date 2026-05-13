Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè arrestato un uomo a Pistoia

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Pistoia con l'accusa di aver tentato di avvelenare la moglie inserendo candeggina nel suo caffè. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri martedì 12 maggio, a seguito di un episodio che ha destato preoccupazione nella comunità locale. La donna ha riportato lesioni gravissime, secondo quanto riferito dagli investigatori.

(Adnkronos) – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Per questo, con l'accusa di lesioni gravissime, martedì 12 maggio, è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura della città toscana, sabato 9 maggio l'uomo avrebbe offerto alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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