Terrore al Rione Traiano | accoltella la moglie con un paio di forbici arrestato 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel quartiere Rione Traiano con l’accusa di aver accoltellato la moglie con un paio di forbici. L’intervento è stato effettuato dai militari della stazione locale e della sezione operativa della compagnia di Napoli Bagnoli. Le forze dell’ordine hanno anche contestato all’uomo i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

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Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione Rione Traiano insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 66enne avrebbe aggredito la moglie 65enne al culmine dell’ennesima lite familiare, colpendola con un paio di forbici da cucina. L’allarme è scattato intorno alle 16:35, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai Carabinieri per una donna appena arrivata con diverse ferite. La vittima ha raccontato ai militari di essere stata aggredita dal marito all’interno della loro abitazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Terrore al Rione Traiano: accoltella la moglie con un paio di forbici, arrestato 66enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enneNapoli, violenza domestica al Rione Traiano: ferisce la moglie con le forbici dopo mesi di minacce, arrestato un 66enne Napoli, l’ennesimo episodio... Spintona la barista e minaccia tutti con un paio di forbici: denunciatoMomenti di terrore nella notte tra il primo e il 2 aprile a Brugine all'interno del Laghetto di via Ardoneghe. Si parla di: Dal controllo per strada alla scoperta del deposito della droga | tre arresti. Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enne al Rione TraianoAncora violenza domestica a Napoli, dove i carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli ... cronachedellacampania.it Rione Traiano, smantellata la rete di pusher di strada: in 4 ai domiciliariNapoli– Prosegue l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nell’area flegrea. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, i ... cronachedellacampania.it