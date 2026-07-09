Aversa lavori di rifacimento su viale Kennedy | chiuso tratto di sera

Da teleclubitalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da ieri sera è stata chiusa una porzione di viale Kennedy ad Aversa, dall’incrocio con via Garofano. La chiusura riguarda un tratto della variante per permettere i lavori di rifacimento del manto stradale. L’ordinanza dirigenziale è in vigore per tutta la sera e interessa solo una sezione della strada. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di sistemazione. Nessuna indicazione su eventuali deviazioni o orari di riapertura.

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Viale Kennedy ad Aversa sarà off limits, almeno in un tratto. Da ieri sera è entrata in vigore l’ordinanza dirigenziale che dispone la chiusura di una porzione della Variante, a partire dall’incrocio tra viale Kennedy e via Garofano, per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. Gli interventi proseguiranno fino al 31 luglio. Fino a quella data, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 7 del mattino, non sarà possibile transitare lungo quel tratto dell’arteria. Per raggiungere il centro storico o la zona del tribunale sarà quindi necessario utilizzare percorsi alternativi. I primi disagi, tuttavia, si sono già registrati, tra rallentamenti alla circolazione e diverse auto ancora in sosta nonostante il divieto di parcheggio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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