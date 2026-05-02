Domenica 3 maggio chiuso il viale Kennedy | i provvedimenti per la circolazione

Domenica 3 maggio il viale Kennedy sarà chiuso al traffico a Catania per consentire lo svolgimento degli European Master Athletics, una competizione che coinvolge centinaia di atleti provenienti da diversi paesi. La chiusura si rende necessaria per permettere le attività legate all’evento e garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori. La strada resterà off-limits per tutta la giornata, influenzando la circolazione locale.

Sono in corso di svolgimento a Catania gli European Master Athletics, che vedono la presenza di centinaia di partecipanti da tutto il mondo. Una importante manifestazione che comportera' delle limitazioni al traffico. In particolare, domani sarà chiuso il viale Kennedy. "Suggeriamo - spiega il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Gara ciclistica femminile, domenica viale chiusoDomenica viale a mare chiuso per la Gara ciclistica “Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race”. Fiorentina-Parma, i provvedimenti di circolazioneFirenze, 7 marzo 2026 – Domenica 8 marzo la Fiorentina scenderà in campo contro il Parma per il campionato di serie A. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domenica 3 maggio 2026 ad ingresso gratuito; Domenica 3 maggio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; La piscina coperta K. Dibiasi: chiusa da giovedì 30 aprile ore 14.30 a tutta domenica 3 maggio 2026; Domenica 3 maggio appuntamento con la 134ª edizione della Sagra dei Baccelli di Salviano. Stramilano 2026, tutto pronto per domenica 3 maggio: percorsi e strade chiuseTre differenti gare: la mezza maratona, la 10 chilometri e la 5 chilometri. Madrina dell’evento la pattinatrice di velocità italiana Francesca Lollobrigida ... ilgiorno.it Stramilano e cortei dell'1 Maggio: tutte le strade chiuse e i divieti a MilanoManifestazioni, cortei e Stramilano. Per il weekend lungo da venerdì 1 a domenica 3 maggio a Milano si preannunciano diverse modifiche alla viabilità con divieti e strade chiuse in occasione degli eve ... milanotoday.it PIANORO METROPOLIS Domenica 3 maggio alle ore 16:00 proiezione del film , regia di , 1927 (87'). Metropolis è una città del futuro, caratterizzata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta contrapposizione tra le classi s - facebook.com facebook #Spalletti: “Non sono rimasto contento della partita di domenica, ci siamo adattati alle regole del Milan, sono partite che ti rimpiccioliscono. Avevo questo buco nello stomaco, e il giorno l’ho detto”. ps. Ci avrei scommesso, che l’analisi (con onestà) sarebbe stat x.com