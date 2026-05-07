Robert Downey Jr., noto attore dei film Marvel, ha espresso opinioni critiche nei confronti degli influencer sui social media, definendo le affermazioni sulla loro futura popolarità come prive di senso. L’attore, che presto tornerà sul grande schermo interpretando il villain Dottor Destino, ha commentato in modo diretto il ruolo che i social media giocano nel determinare le celebrità di domani. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un’intervista recente.

La star dei Marvel Studios, che presto rivedremo sullo schermo nel ruolo del villain Dottor Destino, ha parlato della celebrità raggiunta dal mondo degli influencer sui social media oggi Robert Downey Jr. è apparso di recente nel podcast "Conversations for our Daughters" e ha lanciato una frecciatina agli influencer dei social media, definendo "una vera e propria stronzata" l'idea di proclamarli "le star del futuro". L'attore, dopo aver detto addio ai Marvel Studios, tornerà nel ruolo del Dottor Destino nel prossimo e attesissimo crossover, Avengers: Doomsday, previsto per il mese di dicembre nelle sale di tutto il mondo. Robert Downey Jr. contro gli influencer: "I giovani devono costruire" L'icona di Iron Man ha osservato che "oggigiorno le persone possono diventare famose senza fare altro che riprendersi con il cellulare", .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Downey Jr. attacca gli influencer: "Star del futuro? Stronzate"

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