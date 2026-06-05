Mondiali 2026 tutte le partite girone per girone | date e orari in Italia

I Mondiali 2026 si svolgeranno dal 11 giugno al 19 luglio in Stati Uniti, Canada e Messico, con 48 squadre partecipanti. La fase a gironi sarà composta da 12 gruppi, ciascuno con quattro squadre, e si disputeranno 104 partite. La nuova formula prevede un’ulteriore fase a eliminazione diretta. Le date e gli orari delle partite in Italia sono state rese note, coprendo l’intera durata del torneo.

Roma, 5 giugno 2026 – Il conto alla rovescia è iniziato. I Mondiali 2026 si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’ 11 giugno al 19 luglio e saranno i più grandi di sempre: 48 squadre, 12 gironi, 104 partite e una nuova formula che allargherà la fase a eliminazione diretta. La fase a gironi si disputerà dall’ 11 al 28 giugno. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno ai sedicesimi di finale, insieme alle otto migliori terze. Per i tifosi italiani, però, il calendario sarà particolarmente impegnativo: molte partite si giocheranno in serata, ma diverse gare andranno in onda anche nella notte o all’alba, a causa del fuso orario con il Nord America. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming

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