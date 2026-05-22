Buca da 127 mila euro | la richiesta di maxi risarcimento che scuote il Comune

Da agrigentonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune si trova a dover affrontare una richiesta di risarcimento di oltre 127 mila euro a seguito di un incidente avvenuto il 24 giugno 2024 intorno alle 21. In quella sera, un uomo in bicicletta elettrica stava percorrendo una strada cittadina a velocità moderata quando è caduto. La richiesta di risarcimento riguarda i danni subiti dall’uomo a causa della caduta. La somma richiesta si aggira esattamente sui 127.431,99 euro.

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Una cifra da capogiro, esattamente 127.431,99 euro. Tanto è stato richiesto per una caduta. Tutto ha avuto inizio il 24 giugno 2024, intorno alle ore 21, quando un uomo a bordo della sua bici elettrica stava percorrendo la Via Dello Sport a velocità moderata. Secondo la ricostruzione fornita dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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