Avellino cura Comune | parte il maxi piano per decoro e verde

È stato avviato un piano dedicato al decoro e al verde pubblico nel centro urbano, approvato dalla giunta comunale. Il progetto, denominato “Avellino Cura Comune”, prevede interventi per migliorare e valorizzare gli spazi pubblici della città. La misura interessa diverse aree e si concentra sulla cura degli spazi urbani e sulla promozione del verde. La fase iniziale del piano comprende l’attuazione di diverse iniziative finalizzate a riqualificare l’aspetto complessivo della città.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Avellino Cura Comune ”, è questa l’etichetta scelta dall’amministrazione comunale di Avellino per rilanciare una serie di misure sul decoro urbano, dopo l’approvazione in Giunta degli indirizzi e gli obiettivi del progetto, finalizzato alla cura, alla valorizzazione e al miglioramento degli spazi pubblici cittadini. Ad illustrare i dettagli, Enza Ambrosone, assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione: “S i tratta di un’iniziativa che traduce in azioni concrete le linee programmatiche espresse dal sindaco durante la campagna elettorale, sulle quali l’amministrazione ha ricevuto un chiaro e forte mandato da parte della cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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