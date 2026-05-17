Villorba | nuovo piano per il verde Contarina cura 165.000 mq di aree

A Villorba, Contarina si occuperà della manutenzione di 165.000 metri quadrati di aree verdi con un nuovo metodo meccanico. Questa modifica arriva in risposta ai cambiamenti climatici che hanno reso obsolete le tecniche di sfalcio tradizionali. La decisione riguarda l’adozione di strumenti e procedure diverse rispetto al passato, al fine di gestire in modo più efficace le aree verdi del territorio. La riorganizzazione della cura del verde coinvolge un’ampia porzione di spazi pubblici e privati.

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? Punti chiave Come cambierà la manutenzione del verde con il nuovo metodo meccanico?. Perché il clima sta rendendo inutili le vecchie strategie di sfalcio?. Quali nuovi spazi per i proprietari di cani prevede il piano?. Come influirà la gestione specialistica sulla sicurezza dei bordi stradali?.? In Breve Manutenzione di 1.550 metri lineari di siepi e 140 chilometri di cigli stradali.. Diserbo meccanico su 45 chilometri di bordi stradali senza l'uso di chimica.. Cristiano Perin e Giuliano Pavanetto coordinano le squadre tecniche di Contarina S.p.A.. Nuove aree per la sgambatura dei cani previste per i cittadini di Villorba.. Il Comune di Villorba ha approvato in Consiglio comunale un nuovo piano per la gestione del verde pubblico, affidando la cura di 165. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villorba: nuovo piano per il verde, Contarina cura 165.000 mq di aree ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rione Villa respira: nasce il piano per 5.000 mq di nuovo verdeGiovedì 23 aprile 2026, alle ore 11:30, piazza Capri a San Giovanni a Teduccio ospiterà la presentazione ufficiale dell’accordo per il recupero di 5. Leggi anche: Rione Villa rinasce: 5.000 mq di verde curati tra musica e comunità Villorba, inaugurata la Casa delle Associazioni nelle ex scuole MatteottiLa struttura di Venturali, intitolata a Gilberto Milani, ospita servizi per anziani e famiglie dopo un intervento da 150mila euro ... nordest24.it