' Adotta un’area verde' il Comune pubblica il bando per affidare ai privati la cura degli spazi pubblici

Il Comune di Cesena ha pubblicato un bando per affidare ai privati la cura delle aree verdi pubbliche, comprese quelle nelle rotatorie e in altri punti strategici della città. L'obiettivo è coinvolgere sponsor nella valorizzazione e manutenzione di questi spazi. La procedura prevede la selezione di soggetti interessati a collaborare con l’amministrazione comunale. Il bando è aperto e le proposte devono essere presentate entro i termini stabiliti.

Il Comune di Cesena ha pubblicato il nuovo avviso per la ricerca di sponsor interessati alla valorizzazione e alla manutenzione delle aree verdi comunali, comprese quelle situate all’interno delle rotatorie stradali e in altri punti strategici della città. L’iniziativa rientra nel progetto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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