Avanti un altro il commento contro Alessia Marcuzzi dopo le foto con Tiago Schietti | la replica è una lezione di stile

Alessia Marcuzzi ha condiviso sui social alcuni momenti della sua relazione con Tiago Schietti, con cui sta vivendo una storia d’amore. La conduttrice ha mostrato una serenità apprezzata dai follower, che hanno commentato positivamente. Recentemente, ha ricevuto un commento negativo contro di lei dopo aver pubblicato foto con Schietti. La sua risposta è stata considerata una lezione di stile.

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti stanno vivendo una storia d’amore che procede a gonfie vele. Da qualche mese la conduttrice ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni momenti della relazione con il manager brasiliano, mostrando sui social una serenità che molti hanno apprezzato e commentato con affetto. Di recente la presentatrice ha trascorso alcuni giorni in Sudamerica insieme al compagno, pubblicando su Instagram una serie di fotografie che raccontano un viaggio intrapreso di recente. Tra paesaggi mozzafiato, sorrisi e istantanee rubate alla quotidianità, gli scatti mostrano una coppia affiatata e felice, ma nei commenti sotto il post sono arrivati migliaia di messaggi di sostegno, con fan che augurano loro tanta felicità e complimentandosi per la bellezza delle immagini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Avanti un altro. Alessia Marcuzzi e il commento al vetriolo sotto alle foto con il fidanzato

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