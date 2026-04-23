Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono una coppia. La presentatrice ha condiviso una foto in Brasile che li ritrae insieme, confermando così il loro legame. La notizia ha fatto rapidamente il giro del gossip, attirando l’attenzione di fan e media. La loro relazione era già stata oggetto di discussione, ora diventata pubblica attraverso il post condiviso sui social.

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità che gli appassionati di gossip attendevano: Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono una coppia. La conduttrice ha deciso di uscire allo scoperto condividendo su Instagram una foto insieme al fidanzato brasiliano, scattata durante la loro vacanza romantica sull’isola di Fernando de Noronha, in Brasile. Lui si era sposato tre anni fa con un’atleta di famiglia facoltosa e ha un figlio. A pubblicare per primo lo scatto è stato il 40enne manager sul suo profilo Instagram privato, seguito da Alessia che ha ricondiviso l’immagine, ufficializzando così questa relazione. Nella foto i due appaiono affiatati, mentre stanno per scambiarsi un bacio: lui in costume con il fisico scolpito, lei che lo stringe a sé.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alessia Marcuzzi ufficializza il nuovo amore: chi è Tiago Schietti (e la foto in Brasile)

Notizie correlate

Chi è Tiago Schietti, il nuovo amore di Alessia MarcuzziSi chiama Tiago Schietti l’uomo che è riuscito a regalare di nuovo il sorriso ad Alessia Marcuzzi.

Tiago Schietti, ecco chi è il nuovo amore brasiliano di Alessia MarcuzziStando al settimanale Chi, i due si sarebbero conosciuti in Brasile, lo scorso gennaio, dove lei si trovava in vacanza con alcune amiche.

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Alessia Marcuzzi al timone di uno show attesissimo: ha fatto già tremare vip e pubblico.

Alessia Marcuzzi ufficializza il nuovo amore: chi è Tiago Schietti (e la foto in Brasile)Alessia Marcuzzi ufficializza la relazione con il brasiliano Tiago Schietti: la foto in Brasile e tutti i dettagli sul nuovo amore. cinemaserietv.it

Alessia Marcuzzi ufficializza con Tiago Schietti: la prima foto sui social mette a tacere il gossip su De Martino-BelenAlessia Marcuzzi esce allo scoperto con Tiago Schietti. La conduttrice ha postato la prima foto sui social con il suo nuovo compagno. donnaglamour.it