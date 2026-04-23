Dopo mesi di indiscrezioni e foto non ufficiali, Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono apparsi pubblicamente insieme. La loro prima foto condivisa sui social ha mostrato il loro volto senza più nascondersi. La coppia ha deciso di rendere noto il loro rapporto, mettendo fine alle speculazioni che circolavano negli ultimi tempi. Ora si trovano in una fase in cui non celano più la loro relazione.

Finalmente allo scoperto: dopo mesi di indiscrezioni e foto rubate, Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più. La conduttrice ha infatti condiviso sui social il primo scatto in compagnia dell’imprenditore, con cui si sta concedendo una romantica vacanza in Brasile. Alessia Marcuzzi, la prima foto sui social con Tiago. L’amore torna a sorridere ad Alessia Marcuzzi: a quattro anni dalla separazione con Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore brasiliano Tiago Schietti. A confermare la relazione, è la stessa showgirl con uno scatto sui social: la prima immagine della coppia, postata dal 4oenne e ricondivisa tra le stories di Alessia, li ritrae felici ed innamorati nella spiaggia di Praia do Sancho.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più: la prima foto insieme

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Alessia Marcuzzi pubblica la prima foto di coppia #alessiamarcuzzi x.com