Un’auto di una neopatentata si è bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello, impedendo il passaggio del treno. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha evitato conseguenze gravi. La vettura è rimasta ferma tra le sbarre per alcuni minuti prima che fosse rimossa. Nessuno è rimasto ferito. Le autorità stanno verificando le cause del blocco e le eventuali responsabilità.

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Se l'allarme non fosse scattato immediato, si sarebbe potuta consumare una strage. Nel tardo pomeriggio di lunedì a San Giorgio delle Pertiche una donna cubana di 30 anni residente in paese, giunta in auto all'altezza del passaggio a livello di via Roma, nonostante le sbarre si stessero per abbassare, ha tentato ugualmente di passare. È così rimasta intrappolata con la sua Renault Clio in mezzo alle rotaie in una posizione tutt'altro che comoda. Contestualmente due convogli nelle opposte direzioni di marcia stavano per giungere all'altezza del passaggio a livello. L’ALLARME Sono stati avvisati a tempo di record entrambi i macchinisti che hanno frenato e bloccato la loro marcia giusto in tempo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Auto resta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello: neopatentata salva per miracolo

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Ambulance Blocked at Train Crossing! Selfish Move or Honest Mistake

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