Sfonda le sbarre del passaggio a livello | treni fermi e traffico ferroviario in tilt

Nella mattina di venerdì 8 maggio a Besana Brianza, un'auto ha attraversato le sbarre del passaggio a livello, interrompendo il traffico ferroviario. L'incidente ha causato l'arresto dei treni nella zona e ha provocato disagi alla viabilità. Le autorità stanno indagando sui motivi dell'accaduto e sulla dinamica dell'episodio. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sugli eventuali coinvolti è stata resa nota.

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