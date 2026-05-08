Sfonda le sbarre del passaggio a livello | treni fermi e traffico ferroviario in tilt
Nella mattina di venerdì 8 maggio a Besana Brianza, un'auto ha attraversato le sbarre del passaggio a livello, interrompendo il traffico ferroviario. L'incidente ha causato l'arresto dei treni nella zona e ha provocato disagi alla viabilità. Le autorità stanno indagando sui motivi dell'accaduto e sulla dinamica dell'episodio. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sugli eventuali coinvolti è stata resa nota.
Con l’auto sfonda le sbarre del passaggio a livello bloccando il traffico ferroviario. È successo nella mattinata di venerdì 8 maggio a Besana Brianza.Come riferisce l’App di Trenord alla stazione di Besana Brianza c’è un convoglio fermo a causa di un autoveicolo che ha danneggiato le sbarre di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Auto finisce contro il passaggio a livello: traffico ferroviario in tilt e treni cancellati
Leggi anche: Ancora passaggi a livello in tilt. Sbarre impazzite, treni nel caos. Accade più di una volta al mese
Una raccolta di contenuti
Sfonda la sbarra del casello. Poi si va a schiantareIl conducente di una Ford Kuga, un 38enne marchigiano ha sfondato la sbarra del casello autostradale in uscita verso Ospedaletto Lodigiano schiantandosi alcune decine di metri dopo contro il guard ... ilgiorno.it
Sbarra sfonda la cabina del regionale. Choc e amarezza tra i pendolari: Venga fatta piena chiarezzaTAVAZZANO (Lodi)Choc e amarezza, dopo la serata da incubo che hanno vissuto lunedì migliaia di pendolari lodigiani. Verso le 18.30 all’altezza di Tavazzano con Villavesco si è verificato infatti un ... ilgiorno.it