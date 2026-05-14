Tensione a Baronissi autobus bloccato tra le sbarre del passaggio a livello
Nel pomeriggio di ieri, a Baronissi, un autobus si è fermato tra le sbarre di un passaggio a livello, creando problemi alla circolazione. La strada è rimasta congestionata per alcuni minuti mentre i mezzi di soccorso intervenivano per risolvere la situazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta in modo grave. La circolazione è tornata alla normalità dopo l'intervento.
Momenti di disagio nel pomeriggio di ieri a Baronissi, dove un autobus è rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello, causando difficoltà alla circolazione stradale.L'episodioIl mezzo, per cause ancora non chiarite, si è bloccato temporaneamente lungo la carreggiata, provocando.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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