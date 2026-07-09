Due auto sono state danneggiate da un incendio nella notte a Sant’Angelo a Cupolo. Le vetture, ferme lungo una strada pubblica, sono state completamente avvolte dalle fiamme e risultano inutilizzabili. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta e al momento non ci sono sospetti ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due autovetture sono andate a fuoco nella notte a Sant’ Angelo a Cupolo. Le auto in sosta su una pubblica strada sono state entrambe completamente avvolte dal fuoco e di fatto sono inutilizzabili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere i roghi, mettere in sicurezza l’area e scongiurare danni a cose e alle persone. Le indagini sulle cause scatenanti il rogo delle auto sono state affidate ai Carabinieri subito intervenuti sul posto. Sembra accertata la matrice dolosa dell’incendio. Secondo le prime risultanze investigative, il gesto non sarebbe riconducibile a dinamiche di natura estorsiva o ad altri contesti criminali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto in fiamme a Sant’Angelo a Cupolo: indagano i Carabinieri

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