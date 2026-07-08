Dal 10 al 12 luglio, dalle 20.30, nella villa comunale di Perrillo, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, si svolgerà la 18ª edizione della Sagra della farzora e dei peperoni ‘mbuttunati’. L’evento è organizzato dalla Pro Loco “Primavera ’91” APS. La manifestazione prevede il tradizionale stand gastronomico con piatti tipici, incentrati sulla farzora e i peperoni ripieni. La festa si svolge in un’area all’aperto, con accesso libero e senza ulteriori restrizioni.

Nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2026, dalle ore 20.30, all’interno della villa comunale di Perrillo, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, si terrà la 18esima edizione della “Sagra della farzora e dei paparuli ‘mbuttunati”, organizzata dalla Pro Loco “Primavera ’91” APS. Tre serate dedicate alla gastronomia tradizionale sannita, con la possibilità di gustare fusilli artigianali al ragù, la ‘farzora’, peperoni imbottiti e vino, in un appuntamento che unisce cucina, territorio e socialità. La ‘farzora è un piatto che comprende carne di maiale tagliata a dadi, patate e peperoni che vengono fritti separatamente nello stesso olio e poi amalgamati. I ‘peperoni ‘mbuttunati’, invece, sono dei peperoni rossi, abbastanza grandi, ripieni con un impasto fatto di molliche di pane, uova e acciughe, se si preferiscono, e poi fritti o cotti al forno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sant’Angelo a Cupolo, torna la Sagra della farzora e dei peperoni ‘mbuttunati’

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