Un giovane di 18 anni ha perso la vita a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, dopo essere stato investito dalla propria auto. L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo tentava di fermare il veicolo, che si era messo in movimento. L’episodio si è verificato davanti alle sue amiche, che erano con lui al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il 18enne di San Martino Valle Caudina è deceduto davanti alle amiche. Guido Catilino, 18 anni, è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L’incidente è avvenuto nella frazione Perrillo, in via Manzoni. Il giovane, originario di San Martino Valle Caudina, stava raggiungendo alcune amiche quando si è consumata la tragedia. Il veicolo, parcheggiato su una salita, si è rimesso in movimento. Nel tentativo di fermarlo, Guido è stato travolto e schiacciato. I soccorsi sono stati immediati, ma inutili. La dinamica: l’auto in pendenza e il tentativo di fermarla. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne era arrivato a Perrillo per prendere tre amiche: una ragazza del posto e due studentesse Erasmus di nazionalità spagnola.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Guido Catilino muore travolto dalla sua auto a Sant’Angelo a Cupolo: tragedia mentre tenta di fermarla

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