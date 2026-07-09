Auto elettrica l’Ue non cambia rotta | avanti con la transizione ma con flessibilità
L’Unione Europea intende proseguire con la transizione verso le auto elettriche, mantenendo però una certa flessibilità sui tempi e sugli strumenti da usare. La strategia rimane di ridurre le emissioni nel settore automobilistico, ma si discute ancora su come garantire che la transizione sia equilibrata e non favorisca specifiche tecnologie o aziende. La priorità è decarbonizzare, senza però imporre rigidamente le scadenze o le soluzioni tecnologiche.
La direzione è tracciata. La priorità resta di decarbonizzare il settore automotive, ma prosegue il dibattito su tempi, strumenti e neutralità tecnologica per evitare che la transizione green si trasformi in un assist per qualcun altro. Nelle scorse ore il Parlamento europeo ha affrontato il dibattito in plenaria sulla “Competitività dell'industria automobilistica europea”, scoprendosi per l’ennesima volta diviso. Da un lato socialisti e verdi, convinti che rallentare sulla mobilità elettrica significherebbe lasciare campo libero ai costruttori cinesi; dall’altro le destre, che vedono in una transizione troppo rigida un rischio industriale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le auto elettriche che piacciono a chi guida (e vendono di più)
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Finalmente è arrivata!! Chi mi segue sa quanto mi sta a cuore l’ambiente e la sostenibilità… e scegliere un’auto 100% elettrica, sopratutto se si abita in una grande città, è un piccolo ma enorme balzo in avanti. Chi può lo faccia!! #volvoex90 #fullyelectric #au facebook
APPUNTO, sta dicendo che non sono solo le emissioni (che stanno diminuendo in UE e USA) ma ANCHE l'urbanizzazione selvaggia... Vuoi che M.M. non sappia che le causa sia l'uomo? La soluzione a questo non è certo l'auto elettrica comprata a forza e le - X x.com
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