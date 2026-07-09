Auto elettrica l’Ue non cambia rotta | avanti con la transizione ma con flessibilità

Notizia in breve

L’Unione Europea intende proseguire con la transizione verso le auto elettriche, mantenendo però una certa flessibilità sui tempi e sugli strumenti da usare. La strategia rimane di ridurre le emissioni nel settore automobilistico, ma si discute ancora su come garantire che la transizione sia equilibrata e non favorisca specifiche tecnologie o aziende. La priorità è decarbonizzare, senza però imporre rigidamente le scadenze o le soluzioni tecnologiche.