Auto elettrica l’Ue non cambia rotta | avanti con la transizione ma con flessibilità

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea intende proseguire con la transizione verso le auto elettriche, mantenendo però una certa flessibilità sui tempi e sugli strumenti da usare. La strategia rimane di ridurre le emissioni nel settore automobilistico, ma si discute ancora su come garantire che la transizione sia equilibrata e non favorisca specifiche tecnologie o aziende. La priorità è decarbonizzare, senza però imporre rigidamente le scadenze o le soluzioni tecnologiche.

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La direzione è tracciata. La priorità resta di decarbonizzare il settore automotive, ma prosegue il dibattito su tempi, strumenti e neutralità tecnologica per evitare che la transizione green si trasformi in un assist per qualcun altro. Nelle scorse ore il Parlamento europeo ha affrontato il dibattito in plenaria sulla “Competitività dell'industria automobilistica europea”, scoprendosi per l’ennesima volta diviso. Da un lato socialisti e verdi, convinti che rallentare sulla mobilità elettrica significherebbe lasciare campo libero ai costruttori cinesi; dall’altro le destre, che vedono in una transizione troppo rigida un rischio industriale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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