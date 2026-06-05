Nuove regole UE | flessibilità per salvare la transizione energetica

Notizia in breve

L'Unione Europea ha introdotto nuove regole per facilitare la transizione energetica, prevedendo maggiore flessibilità nell'uso dei fondi destinati a ridurre le bollette. Viene anche evidenziato il rischio che le decisioni politiche possano rallentare o bloccare gli investimenti necessari. Le norme puntano a sostenere i progetti di energia rinnovabile e efficienza energetica, ma le modalità di gestione dei fondi sono al centro di discussioni e possibili ostacoli.