Energia l’Ue apre alla flessibilità fiscale | fino allo 0,6% del Pil in tre anni per accelerare la transizione energetica
L’Unione Europea ha annunciato la possibilità di utilizzare fino allo 0,6% del Pil in tre anni per la flessibilità fiscale, con l’obiettivo di sostenere la transizione energetica. La Commissione europea ha proposto questa misura per aiutare gli Stati membri a gestire le sfide legate alla crisi energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La proposta mira a facilitare investimenti e interventi nel settore energetico.
La Commissione europea propone una nuova forma di flessibilità fiscale per aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide della crisi energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L’annuncio è arrivato dal vicepresidente esecutivo della Commissione e commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, che ha illustrato una proposta destinata ad ampliare l’ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. La misura consentirebbe ai Paesi dell’Unione di utilizzare fino allo 0,3% del Prodotto interno lordo all’anno nel triennio 2026-2028 per interventi finalizzati a rafforzare la resilienza strutturale dei sistemi energetici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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