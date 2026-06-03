Energia l’Ue apre alla flessibilità fiscale | fino allo 0,6% del Pil in tre anni per accelerare la transizione energetica

Notizia in breve

L’Unione Europea ha annunciato la possibilità di utilizzare fino allo 0,6% del Pil in tre anni per la flessibilità fiscale, con l’obiettivo di sostenere la transizione energetica. La Commissione europea ha proposto questa misura per aiutare gli Stati membri a gestire le sfide legate alla crisi energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La proposta mira a facilitare investimenti e interventi nel settore energetico.