auto di segmento b utilitarie consumi veri i test green ncap

Durante i test Green NCAP sono stati analizzati i consumi reali di auto di segmento B, principalmente utilitarie. I risultati mostrano che i consumi effettivi raramente corrispondono a quelli dichiarati dalle case automobilistiche, a meno che non si considerino condizioni di utilizzo specifiche per veicoli endotermici, ibridi o elettrici. La discrepanza tra dati ufficiali e consumi reali rimane una costante nelle rilevazioni.

I consumi reali sono allineati a quelli dichiarati dalle case automobilitische? Raramente, almeno escludendo gran parte delle condizioni di utilizzo di un'auto endotermica, ibrida o, soprattutto, elettrica. Dal 2019, Green Ncap fornisce una stima realistica sui consumi di un veicolo utilizzato in contesti differenti, soprattutto climatici, con l'obbiettivo di restituire una valutazione sulla sua efficienza. Valutazioni espresse con le ormai note cinque stelle utilizzate da Euro Ncap per assegnare i voti sulla sicurezza, stelle verdi nel caso di Green Ncap. I test condotti dall'Istituto, molto più severi rispetto a quelli previsti per l'omologazione Wltp, prevedono: partenza a freddo; partenza a caldo;. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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