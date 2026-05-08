Cap un 2025 di transizione green | Più rinnovabili minori consumi

Nel corso del 2025, si è assistito a un cambiamento nel settore energetico, con un aumento delle fonti rinnovabili e una riduzione dei consumi energetici complessivi. Le aziende e le istituzioni hanno adottato strategie più sostenibili, puntando su tecnologie verdi e pratiche più efficienti. Questo processo di transizione ha coinvolto diversi attori, segnando un passaggio evidente verso un modello energetico più rispettoso dell’ambiente.

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Milano, 8 maggio 2026 – Dimenticate gli ingegneri grey, grigi. L’orientamento ora è green, verde, in nome dell’impegno verso la transizione ecologica e la decarbonizzazione. Una missione che il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, fa sua ogni giorno. L’azienda ha approvato i risultati economico-finanziari del 2025: registra ricavi totali per oltre 500,5 milioni di euro, segnando una crescita dell’8% al netto delle poste straordinarie (60 milioni) che avevano caratterizzato il 2024. In questo quadro, i ricavi da attività diverse, a quota 47,3 milioni di euro, crescono del 20,5%. L’esercizio si chiude con un utile netto di 36,4 milioni di euro, attestandosi su livelli superiori alla media storica della green utility.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cap, un 2025 di transizione green: “Più rinnovabili, minori consumi” January 2026 Sustainable Stock and ETF Picks Notizie correlate Lampioni "green" per rispondere all'emergenza energetica: "Nel 2025 consumi ridotti del 54%""I risultati dell'efficientamento sono concreti - spiega la sindaca di Russi Valentina Passi - con un risparmio significativo e benefici anche... I lavori green sono ben pagati ma più precari, le disuguaglianze della transizione ecologicaQuando si parla di “green job”, il quadro che emerge sembra semplice: il futuro del lavoro è verde, ecologico, sostenibile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gruppo CAP chiude il 2025 con ricavi in crescita e investimenti da record; Gruppo Cap, in 2025 utile 36,4 mln e ricavi a oltre 500,5 mln (+8%)?; CAP approva il bilancio 2025, 164 milioni di euro di investimenti per il territorio; Gruppo Cap: utile 36,4 milioni e ricavi superano 500 milioni nel 2025. GRUPPO CAP, 164 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA DEL TERRITORIO. I RISULTATI DEL BILANCIO 2025Bilancio consolidato 2025 Gruppo CAP in sintesi: · Fatturato: 500,5 milioni di euro (+8% al netto delle poste straordinarie) · Utile netto: 36,4 milioni di euro · EBITDA: 142,2 milioni di euro (+0,3% ... mi-lorenteggio.com Gruppo Cap, in 2025 utile 36,4 mln e ricavi a oltre 500,5 mln (+8%)?Parallelamente, Gruppo Cap prosegue il proprio investimento sul capitale umano, promuovendo politiche di stabilità, sicurezza e inclusione. Nel 2025 l'organico ha raggiunto i 977 dipendenti (+29 unità ... adnkronos.com Condividiamo il suggerimento dalla pagina Facebook di gruppo CAP: "Con l’arrivo della bella stagione aumentano le occasioni per fare sport all’aperto. Che si tratti di una camminata, di un giro in bici o di un allenamento al parco, quando aumenta l’attività fi - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #UdienzaGenerale Soffermandoci oggi su una parte del cap. VII della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, meditiamo su una sua caratteristica qualificante: la dimensione escatologica x.com