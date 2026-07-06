Per il giorno delle nozze di Aurora Ramazzotti, la sua manicurista ha realizzato delle babyboomer nails in acrilico con un aspetto molto delicato e soft. La manicure, considerata tra le più eleganti dell’estate, si distingue per la tonalità sfumata che unisce il bianco e il rosa pallido. La scelta di questa tecnica si è concentrata sulla creazione di un effetto naturale e raffinato, adatto a un’occasione speciale come il matrimonio.

Babyboomer nails, la manicure bridal di Aurora Ramazzotti raccontata dalla sua manicurista di fiducia «Per il giorno delle nozze di Aurora Ramazzotti ho creato delle babyboomer nails in acrilico dall'estetica ultra soft. Lei, settimane prima, mi aveva chiesto delle unghie essenziali ed eleganti, da cui l'idea di questo concept romantico e minimal», ci spiega la nail artist Marianna Toscano (la quale ha curato anche la manicure della mamma della sposa Michelle Hunziker). «Le babyboomer nails si confermano la manicure preferita delle spose, in ogni stagione e a ogni età. I loro punti di forza? Più morbide di una French manicure... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Le babyboomer nails di Aurora Ramazzotti sono la manicure da sposa più chic dell'estate

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