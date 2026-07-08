Eros Ramazzotti vede Aurora in abito da sposa e si commuove | il video del momento emoziona tutti

Un video del matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza sta facendo il giro del web. Nel filmato, il padre della sposa si commuove visibilmente quando vede Aurora in abito da sposa per la prima volta. Il momento emoziona molti utenti sui social, che condividono le loro reazioni. La scena mostra il padre che si avvicina alla figlia, visibilmente toccato, mentre la guarda con affetto.

Un nuovo video dal matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza è diventato virale nelle ultime ore. Nel filmato in questione il padre della sposa, Eros Ramazzotti, vede Aurora per la prima volta con l’abito nuziale e si emoziona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale) Il video condiviso dal settimanale Oggi, risale a sabato 4 luglio 2026, quando Aurora ha sposato Goffredo al Castello Xirumi Serravalle, in Sicilia. Nel filmato Eros è voltato di spalle e si gira all’ingresso di Aurora, che indossa il bellissimo abito realizzato per lei da Armani Privè. Aurora ride di cuore, mentre una persona alle sue spalle sistema il velo dell’abito, ed Eros le si avvicina, le prende la mano e le dà un bacio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Eros Ramazzotti la sua Aurora si sposa!

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In un’epoca allo sbando, vedere due ragazzi felici e innamorati è un miracolo: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati, i look (con l'omaggio a mamma Michelle) e la dedica di Eros - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/07/05/in-… x.com

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Eros Ramazzotti, la dedica d'amore per la figlia Aurora nel giorno del matrimonioAurora ha detto sì a Goffredo Cerza: la festa tra canti, balli e trenini. Per l'occasione, è uscito anche un EP con 5 brani intitolato Un giorno di festa, ma per una volta a cantare non è ... radioitalia.it