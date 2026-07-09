attori danza e musica la montagna di eventi

Il testo parla di una serie di eventi che coinvolgono attori, danza e musica, sottolineando un tema legato alla fragilità come elemento di apertura e sensibilità. Non si tratta di debolezza, ma di una condizione che permette di connettersi con il paesaggio e con ciò che accade in modo spontaneo. La narrazione evidenzia una visione della fragilità come parte integrante di un’esperienza estetica e umana, senza entrare nel dettaglio degli eventi specifici.

C’è una bellezza radicale nel riconoscersi fragili. Non come sinonimo di debolezza, ma come condizione di apertura al mondo, capacità di vibrare all’unisono con il paesaggio e di accogliere l’inatteso. È questa la filosofia che anima il Frail Festival, un progetto che trasforma l’ Appennino in un laboratorio a cielo aperto per le arti performative contemporanee. Organizzato da InStabile 19 Aps, il festival si svolge fra Montecreto, Fanano e Sestola, trasformando questi borghi non solo in scenari, ma in coprotagonisti di una riflessione profonda sulle geografie sensibili. Dal 19 luglio al 7 agosto, con imperdibili anteprime domani e il 12 luglio, il cartellone si presenta come un mosaico multidisciplinare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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