A Siena prende il via la rassegna ‘Sboccia l’estate’, che si svolge in diverse location della città. La manifestazione comprende spettacoli di musica, teatro, danza e intrattenimento, tutti distribuiti in vari spazi pubblici e ambientazioni. La presentazione ufficiale si è svolta ieri alle Fonti di Pescaia, una delle aree che ospiteranno gli eventi nel corso della stagione.

Sarà un’estate di musica, teatro, danza e intrattenimento. Questo promette il cartellone di ‘Sboccia l’estate’, la rassegna presentata ieri alle Fonti di Pescaia, una delle ambientazioni che ospiteranno gli eventi. Un programma articolato, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, che dal 21 giugno all’11 settembre porterà spettacoli, concerti e appuntamenti culturali nei principali spazi cittadini. Il sindaco Nicoletta Fabio ha definito l’iniziativa "un progetto che riesce a mettere in dialogo linguaggi diversi, portandoli nei luoghi più significativi del nostro centro storico e non solo" e si è detta "particolarmente soddisfatta che la presentazione si sia svolta in un luogo come le Fonti di Pescaia, uno spazio di grande valore paesaggistico e identitario".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Sboccia l’estate’ in tutta Siena. Il cartellone di eventi diffusi tra musica, teatro, danza

Notizie correlate

Bando 'Le due Bari' per il cartellone di eventi e concerti in estate: c'è finanziamento da 566mila euroIl Comune sta preparando il nuovo bando ‘Le due Bari’, per allestire un ricco cartellone di eventi estivi in città, e dal Ministero della Cultura...

Dieci giorni di spettacolo diffuso tra teatro, danza e musica: torna Inteatro FestPOLVERIGI - Dal 4 al 14 giugno Polverigi si trasforma in un’officina di creazione e visione con il Polverigi Inteatro Fest, a cura di Associazione...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sboccia l’estate 2025 a Siena 26 eventi tra musica e teatro; Presentata l’edizione 2026 di Sboccia l’estate, il nuovo sguardo dei teatri attraversa le piazze e la città; ’Sboccia l’estate’ in tutta Siena. Il cartellone di eventi diffusi tra musica, teatro, danza; Sboccia l’estate: musica e teatro animano le piazze di Siena.

’Sboccia l’estate’ in tutta Siena. Il cartellone di eventi diffusi tra musica, teatro, danzaLa presentazione alle Fonti di Pescaia, il sindaco Fabio: Dialogo tra linguaggi diversi. Il direttore artistico Bocciarelli: Gli spettacoli si diffondono nelle strade e nelle piazze. lanazione.it

SBOCCIA L'ESTATE: A SIENA PRESENTATA L'EDIZIONE 2026È stata presentata nella mattinata di giovedì 23 aprile, nella cornice delle Fonti di Pescaia, l’edizione 2026 della rassegna estiva dei Teatri di Siena Sboccia l’estate. Il Teatro esce in strada. U ... oksiena.it

Pranzo in agriturismo legato all’evento sboccia un fiore nel Sulcis - facebook.com facebook