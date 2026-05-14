Parco mediceo di Pratolino | 35 eventi e 300 artisti tra musica teatro e danza

Nel parco mediceo di Pratolino si terranno 35 eventi che coinvolgeranno circa 300 artisti, con spettacoli di musica, teatro e danza. Tra le realtà coinvolte ci sono la Fondazione Orchestra della Toscana, l'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e la Scuola di danza locale. Gli eventi si svolgeranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno diverse sedi all’interno dell’area verde. La programmazione comprende concerti, rappresentazioni teatrali e performance di danza.

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FIRENZE – La nuova edizione di “Un Parco di Musica ed altre storie”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il coordinamento di Music Pool, rilancia, per il quinto anno, un importante programma di appuntamenti tra musica, teatro, danza, performance e letture. Ben 35 gli eventi presentati da 19 diversi soggetti coinvolgendo oltre 300 artisti complessivamente. Il programma si sviluppa all’interno del suggestivo Parco Mediceo di Pratolino, uno dei luoghi più affascinanti della Toscana, patrimonio UNESCO e custode di una storia secolare. Un apposito palcoscenico, collocato in una suggestiva posizione nella visibilità dell’Appennino del Giambologna – icona del Parco – sarà in funzione quindi per tutti i fine settimana da giugno a settembre.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Parco mediceo di Pratolino: 35 eventi e 300 artisti, tra musica, teatro e danza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un Parco di Musica 2026: 35 eventi e 300 artisti. Si parte il 2 giugno con Aldo Cazzullo Sullo stesso argomento Servizio civile universale per progetti presso il Parco Mediceo di PratolinoNel 2026 la Città Metropolitana di Firenze finanzierà 3 programmi di intervento di Servizio Civile Universale della durata di 12 mesi ciascuno, per i... Leggi anche: ’Sboccia l’estate’ in tutta Siena. Il cartellone di eventi diffusi tra musica, teatro, danza Temi più discussi: Maggio 2026: gli eventi in Palazzo Medici Riccardi, a Pratolino e non solo; Un Parco di Musica ed altre storie, 35 eventi al Parco Mediceo di Pratolino per l’estate 2026; A Pratolino torna un parco di musica ed altre storie con 35 eventi tra arte, spettacolo e natura; Il punto sul 'Banti' nella Sala Rossa di Villa Demidoff. Presentata l'edizione 2026 di Un Parco di Musica e altre storie con 35 eventi e oltre 300 artisti che si esibiranno al Parco Mediceo di Pratolino. Si parte il 2 giugno con Aldo Cazzullo. youtu.be/Qqx-WL6OKe8?si… @CittaMetro_FI x.com Parco mediceo di Pratolino: 35 eventi e 300 artisti, tra musica, teatro e danzaCi saranno Fondazione Orchestra della Toscana, Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Scuola di Musica di Fiesole, Florence Dance Festival/Florence Dance Center, Orchestra da Camera Fiorentina, La ... firenzepost.it Un Parco di Musica e altre storie: 35 eventi e oltre 300 artisti al Giardino delle Meraviglie di PratolinoDa giugno a settembre ogni fine settimana, il parco patrimonio UNESCO ospiterà spettacoli dal vivo in uno scenario unico ... intoscana.it