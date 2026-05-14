Parco mediceo di Pratolino | 35 eventi e 300 artisti tra musica teatro e danza

Da firenzepost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco mediceo di Pratolino si terranno 35 eventi che coinvolgeranno circa 300 artisti, con spettacoli di musica, teatro e danza. Tra le realtà coinvolte ci sono la Fondazione Orchestra della Toscana, l'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e la Scuola di danza locale. Gli eventi si svolgeranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno diverse sedi all’interno dell’area verde. La programmazione comprende concerti, rappresentazioni teatrali e performance di danza.

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FIRENZE – La nuova edizione di “Un Parco di Musica ed altre storie”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il coordinamento di Music Pool, rilancia, per il quinto anno, un importante programma di appuntamenti tra musica, teatro, danza, performance e letture. Ben 35 gli eventi presentati da 19 diversi soggetti coinvolgendo oltre 300 artisti complessivamente. Il programma si sviluppa all’interno del suggestivo Parco Mediceo di Pratolino, uno dei luoghi più affascinanti della Toscana, patrimonio UNESCO e custode di una storia secolare. Un apposito palcoscenico, collocato in una suggestiva posizione nella visibilità dell’Appennino del Giambologna – icona del Parco – sarà in funzione quindi per tutti i fine settimana da giugno a settembre.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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