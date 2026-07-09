Durante una perquisizione nell’abitazione di un imprenditore coinvolto in un attentato a un giornalista, sono stati sequestrati sette manoscritti scritti da Valter Lavitola. Nel materiale sono incluse anche sette pagine di appunti. I carabinieri stanno analizzando anche i cellulari dell’indagato. La perquisizione si è svolta sabato sera, nell’ambito delle indagini sull’attentato.

Ci sono anche sette pagine, appunti scritti da Valter Lavitola, nel materiale che gli inquirenti hanno acquisito nel corso della perquisizione svolta sabato sera nell’abitazione dell’imprenditore accusato di essere il mandante dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sette fogli che dovranno essere ora analizzati c osì come i tre cellulari e le due pen drive che erano nella disponibilità dell’indagato. Da questi sequestri potrebbero arrivare risposte ed elementi utili alle indagini per circoscrivere il perimetro del movente, per capire cosa abbia spinto Lavitola - in passato coinvolto in numerose vicende giudiziarie - a far contattare tramite il suo factotum Gomes Clesio Tavares, la banda di avellinesi che ha compiuto l’azione dinamitarda all’esterno della villetta a Pomezia dove il conduttore vive assieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Attentato a Ranucci, sequestrati 7 manoscritti a Lavitola. Sotto esame i cellulari

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