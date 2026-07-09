Valter Lavitola ha negato di essere coinvolto nell’attentato a Sigfrido Ranucci e ha dichiarato di non conoscere il responsabile o il motivo dell’evento. Davanti ai pm, ha affermato di non aver idea di chi possa aver compiuto l’attentato e si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’inchiesta riguarda l’organizzazione dell’attacco avvenuto in un’area di Campo Ascolano.

"Non sono stato io, non ho idea di chi sia stato né del movente". Valter Lavitola nega tutto davanti ai pm prima di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’inchiesta in cui è accusato di aver organizzato l’attentato a Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano. L’imprenditore si è detto "sconcertato" dall’accusa di essere il mandante visti i rapporti di "fraternità" che lo legano al conduttore di Report. LAVITOLA DAI PM. Sulla sua presenza vicino casa di Ranucci un mese prima dell’attentato Lavitola ha detto che spesso andava lì a trovare il giornalista. Ha anche negato di "aver mandato in Camerun" il presunto intermediario Gomes Clesio Tavares e ha spiegato che l’uomo adesso si trova nel suo Paese per un affare sui carbon credit, che l’imprenditore tratta da qualche tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attentato a Ranucci, Lavitola dai pm: "Sono sconcertato. Io non c’entro"

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Attentato a Ranucci, indagato Lavitola. Il conduttore: Sconcertato, è un amico

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