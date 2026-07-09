È stato avviato l’esame del materiale sequestrato a Valter Lavitola, sospettato di aver ordinato l’attentato contro Sigfrido Ranucci. Tra gli oggetti analizzati ci sono sette manoscritti, tre telefonini e due pen drive trovati in possesso dell’imprenditore. Ranucci si è difeso dall’accusa, mentre le indagini si concentrano sui possibili motivi e sul ruolo di Lavitola nel caso.

È iniziata l’analisi di quanto sequestrato al faccendiere Valter Lavitola, ritenuto il mandante dell’ attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, che continua a difenderlo: gli inquirenti hanno acquisito in particolare sette manoscritti, appunti di Lavitola, tre telefonini e due pen drive che erano nella disponibilità dell’imprenditore. A Lavitola vengono contestati i reati di strage e associazione mafiosa. Le prove a supporto al momento sono al vaglio e non sono state chieste misure cautelari. Valter Lavitola (Ansa). Lavitola ha respinto l’accusa di essere il mandante. Davanti ai pm che lo hanno convocato per l’interrogatorio, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Attentato a Ranucci, i dubbi sul ruolo di Lavitola e le ipotesi sul movente

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