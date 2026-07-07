La procura di Roma ha indagato un ex editore e imprenditore per l’attentato che nel ottobre scorso ha causato un’esplosione sotto l’abitazione di un conduttore televisivo. Tra i reati contestati, oltre a tentato omicidio e danneggiamento, figura anche quello di strage, con l’accusa di aver agito come mandante. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle prove raccolte.

Tra i reati contestati a Valter Lavitola per l’attentato a Sigfrido Ranucci c’è anche quello di strage. La procura di Roma ha indagato l’imprenditore ed ex editore per l’esplosione sotto casa del conduttore di Report dello scorso ottobre. Negli scorsi giorni l’abitazione di Lavitola è stata sottoposta a perquisizione per provare a fare chiarezza sull’eventuale movente dell’attentato. A Lavitola sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verranno analizzati. Una settimana fa sono state eseguite quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell’attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Attentato a Ranucci, Lavitola accusato anche di strage: per i pm è lui il mandante

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