La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese per circa 40 milioni di euro. L'operazione è stata annunciata questa mattina, sorprendendo molti nel campionato italiano. Atta, centrocampista ghanese, si trasferisce in viola dopo aver giocato con l'Udinese nelle ultime stagioni. Il direttore sportivo della Fiorentina aveva già mostrato interesse per il giocatore in passato, quando lavorava per un altro club.

Colpo a sorpresa per la Fiorentina: è in arrivo Arthur Atta dall’Udinese. Un acquisto che piomba come un fulmine a ciel sereno nella nostraSerie A. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha sempre apprezzato il giocatore ed era sulle sue tracce già quando si occupava del Tottenham. L’operazione è stata chiusa con un blitz nella notte, anticipando la concorrenza del Newcastle. L’operazione complessiva, che non comprende l’inserimento di contropartite tecniche è stimata intorno ai 40 milioni:30 di spesa iniziale con bonus, più una percentuale del 30% sulla futura rivendita.Un investimento molto importante da parte della società viola, che vuole per ripartire al meglio dopo la disastrosa stagione dell’ulitmo campionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina: quasi 40 milioni all’Udinese

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