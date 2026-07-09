Nella notte, la Fiorentina ha concluso un accordo con l’Udinese per il trasferimento di Arthur Atta, centrocampista del 2003. L’operazione è stata portata a termine senza annunci ufficiali, superando la concorrenza di club come Milan, Inter e Juventus. Atta diventa così un nuovo elemento della rosa viola, con le parti che hanno definito i dettagli della trattativa.

Arthur Atta alla Fiorentina, accordo raggiunto con l’Udinese per il centrocampista classe 2003: i dettagli dell’operazione chiusa in sordina. Arthur Atta sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il club viola ha trovato nella notte l’accordo con l’Udinese per il centrocampista francese classe 2003, protagonista nelle ultime settimane di numerose voci di mercato. Il nome di Atta era stato accostato a più riprese a Juventus, Inter e Milan. Proprio i rossoneri, nella giornata di ieri, avevano avuto un incontro con la dirigenza friulana per provare ad approfondire l’operazione. A spuntarla, però, è stata la Fiorentina, con un blitz notturno del direttore sportivo Fabio Paratici, da tempo estimatore del giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Atta alla Fiorentina, colpo a sorpresa nella notte: anticipata la concorrenza di Milan, Inter e Juventus! Le cifre

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[IMPAZZISCO]ATTA È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA! ALTRO COLPO A SORPRESA DI FABIO PARATICI!

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