Dragusin alla Fiorentina trattativa chiusa per l’ex difensore della Juventus | i dettagli sulla formula e le cifre

La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Dragusin dal Tottenham. La trattativa si è chiusa con una formula e cifre non divulgate. La Juventus, che seguiva il difensore, è stata presa alla sprovvista dall’accordo. La firma è arrivata dopo un blitz improvviso tra i club. La Juventus non ha partecipato alla trattativa. Dragusin passa in viola senza dettagli sui costi o modalità di pagamento.

di Luca Fiore Intesa raggiunta tra Fiorentina e Tottenham per Dragusin con una trattativa a sorpresa che ha colto alla sprovvista la Juve che stava seguendo il giocatore. La Fiorentina ha sorpreso tutti, trovando un’intesa di massima per assicurarsi le prestazioni del difensore Radu Dragusin. Il club gigliato ha definito l’operazione attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’accordo prevede un esborso iniziale di 1,5 milioni di euro per il trasferimento temporaneo, mentre il riscatto definitivo, subordinato al verificarsi di determinate condizioni, è stato fissato a 17,5 milioni di euro. Un’operazione complessiva che dimostra la volontà della società toscana di puntare su un profilo di comprovata affidabilità per blindare il reparto arretrato in vista dei prossimi impegni sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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