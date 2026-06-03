Il Milan sta valutando l'acquisto del centrocampista belga del Celtic, Arne Engels, che ha recentemente cambiato agente e sembra aperto a un trasferimento. Il giocatore è monitorato anche da squadre della Premier League, e il club scozzese sta valutando il suo valore di mercato. La trattativa potrebbe coinvolgere diverse società interessate a Engels, che si trova in una fase di mercato in cui sono in corso valutazioni e confronti sui costi.

Il calciomercato del Milan entra in una fase caldissima sul fronte della mediana. La dirigenza rossonera sta allargando i propri orizzonti internazionali alla ricerca di profili giovani, di respiro europeo e con ampi margini di crescita. L'ultimo nome finito concretamente sul taccuino degli osservatori di Via Aldo Rossi è quello di Arne Engels, talentuoso centrocampista centrale in forza al Celtic. Dopo un'importante esperienza formativa nel campionato scozzese, il ventiduenne calciatore belga sta valutando il prossimo step per la propria carriera professionale. Un indizio chiarissimo sul suo imminente futuro è arrivato nelle ultime settimane: Engels ha infatti formalizzato il proprio ingresso nella DWMA football agency. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, colpo a sorpresa a centrocampo: si segue il gioiello del Celtic, Engels. Prezzo e concorrenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, Milan alla bosniaca: segue anche il gioiello Alajbegovic. La situazioneDurante il calciomercato estivo, il Milan ha mostrato interesse per il giovane esterno offensivo bosniaco, nato nel 2007, che attualmente gioca in...

Marchegiani a sorpresa: “Il problema del Milan è il centrocampo. Vi spiego perché”Durante una puntata di Sky Calcio Club, l’ex portiere Luca Marchegiani ha commentato il rendimento del Milan, indicando il centrocampo come il...

Temi più discussi: Ganna prova il colpo a sorpresa! Attacca ai -17 a Roma: Sobrero e Stuyven con lui; Paul Magnier fa tripletta al Giro d’Italia 2026. Battuti Zambanini e Milan a Pieve di Soligo; Jonathan Milan passa da Buja e ne approfitta per la visita parenti durante la tappa di Piancavallo; Jonas Vingegaard se ne va! Il danese attacca anche sul Piancavallo e stacca tutti al secondo passaggio: rivivi lo scatto.

Gerry Cardinale sta preparando un super colpo per la panchina del Milan. Il viaggio a Vienna non è servito solo per Ragnic ... l'effetto sorpresa sarà probabilmente devastante ma in Red Red Bull sta lavorando il prossimo allenatore del Milan... J.K. Fonte: Ciarl x.com

Il fatto che il Milan stia perdendo il posto in UCL è probabilmente il più grande fallimento in tutta Europa di questa stagione. reddit

L’Atletico Madrid lo libera a zero, super colpo del Milan: Trattativa concretaIl Diavolo è pronto a mettere le mani su un giocatore davvero importante: trattativa, a sorpresa, avviata. Il punto della situazione Non ha vissuto proprio una stagione entusiasmante con l’Atletico Ma ... milanlive.it

Roma e Milan valutano Salah come il colpo a sorpresa, la Juve non molla SorlothIl campione egiziano lascerà il Liverpool in estate come parametro 0, diventando uno dei free agent potenzialmente più cercati ... it.blastingnews.com