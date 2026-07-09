Un giovane velocista australiano di 18 anni si è infortunato durante l’allenamento, colpito ai muscoli posteriori della coscia. L’incidente ha causato la sua assenza ai Mondiali Under 20 e comporterà un periodo di inattività di diversi mesi. Il atleta, considerato un talento emergente, dovrà affrontare un lungo percorso di recupero prima di poter riprendere l’attività agonistica.

Infortunio per il giovane talento dell'atletica Gout Gout. Il 18enne velocista australiano ha infatti dovuto rinunciare ai Mondiali Under 20 e dovrà restare fermo per diversi mesi a causa dopo essersi infortunato seriamente in allenamento ai muscoli della parte posteriore della coscia. "Purtroppo mi sono fatto male alla gamba sinistra durante l'allenamento a Brisbane - ha scritto su Instagram il giovane sprinter -. L'esito della risonanza magnetica purtroppo non ha dato buone notizie e non potrò partecipare ai Mondiali Under 20 di Eugene il mese prossimo". Gout Gout ha dichiarato che gli esami hanno evidenziato uno strappo muscolare di terzo grado, un infortunio che richiede solitamente mesi di cure. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Atletica: infortunio per Gout Gout, lungo stop per il giovane sprinter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OMG! The Truth Behind Gout Gout's Injury

Notizie e thread social correlati

Svizzera, stop Manzambi: infortunio alla giovane stella, niente ottavi contro la ColombiaDurante una partita del Mondiale 2026, la giovane stella della nazionale svizzera si è infortunata, costringendo la squadra a rinunciare alla...

Atletica, Pernici e Iapichino nella storia: fanno il record italiano negli 800 e nel lungoDurante il fine settimana, due atleti italiani hanno stabilito nuovi record nazionali: uno negli 800 metri e l’altro nel salto in lungo.

Atletica: infortunio per Gout Gout, lungo stop per il giovane sprinterInfortunio per il giovane talento dell'atletica Gout Gout. Il 18enne velocista australiano ha infatti dovuto rinunciare ai Mondiali Under 20 e dovrà restare fermo per diversi mesi a causa dopo essersi ... ansa.it

Infortuni per due giovani star: Gout Gout e Bedard ai box per alcuni mesiDue giovani stelle dello sport mondiale devono fare i conti con seri infortuni che ne condizionano le rispettive stagioni. Gout Gout, talentuoso velocista, ha dovuto concludere anticipatamente la sua ... rsi.ch