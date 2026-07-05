Atletica Pernici e Iapichino nella storia | fanno il record italiano negli 800 e nel lungo

Durante il fine settimana, due atleti italiani hanno stabilito nuovi record nazionali: uno negli 800 metri e l’altro nel salto in lungo. Questa doppia performance ha segnato un momento storico per l’atletica italiana, con risultati che non si erano mai verificati prima nel paese. Le gare si sono svolte in diversi tornei, evidenziando il livello di competitività raggiunto dagli atleti azzurri.

E’ stato un week end straordinario per l’Italia dell’Atletica, quello che è appena terminato. Nei diversi tornei in programma, gli Azzurri hanno scritto la storia. Francesco Pernici, atleta delle Fiamme Gialle, ha piazzato un super record italiano al Meeting d Nancy, in Francia, che reggeva da oltre 50 anni. La sua gara negli 800 metri è stata velocissima e storica. L’Azzurro ha realizzato il tempo di 1:43.60, superando il crono di Marcello Fiasconaro, registrato il 27 giugno del 1973 sulla pista dell’Arena di Milano, che all’epoca fu primato del mondo (1:43.7). C’era andato vicino ai Mondiali di Tokyo l’atleta gialloverde, quando aveva realizzato 1:43. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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