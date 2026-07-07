Svizzera stop Manzambi | infortunio alla giovane stella niente ottavi contro la Colombia

Durante una partita del Mondiale 2026, la giovane stella della nazionale svizzera si è infortunata, costringendo la squadra a rinunciare alla partecipazione agli ottavi contro la Colombia. L’incidente ha impedito al giocatore di proseguire la partita, e le analisi successive hanno confermato l’assenza forzata. La squadra svizzera ha quindi perso l’opportunità di avanzare nel torneo.

Svizzera, Manzambi out: infortunio alla giovane stella, niente ottavi contro la Colombia al Mondiale 2026. Brutte notizie per la Svizzera in vista degli ottavi di finale del Mondiale. Johan Manzambi non sarà disponibile per la sfida contro la Colombia a causa di un infortunio rimediato durante l’ultimo allenamento svolto a Vancouver, un colpo che complica i piani del CT proprio alla vigilia di una gara decisiva. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Secondo quanto riportato da Blik, il centrocampista classe 2005 ha accusato un problema al ginocchio nel corso di una partitella cinque contro cinque. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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