Un centrocampista del Cagliari, classe 2000, è stato ceduto all’Atalanta per 12 milioni di euro, più bonus fino a 15 milioni. L’accordo prevede il trasferimento del giocatore in vista della prossima stagione. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziazioni. La società bergamasca ha annunciato l’acquisto come primo rinforzo per il mercato estivo. Il calciatore sarà a disposizione del nuovo allenatore per la prossima stagione.

Gianluca Gaetano è il primo colpo in entrata del calciomercato dell'Atalanta. Il centrocampista del Cagliari, classe 2000, arriva a Bergamo, richiesto come nuovo regista del 4-3-3 dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, per 12 milioni di base fissa più bonus fino a raggiungere i 15 milioni complessivi. Entro dopodomani è attesa l'ufficialità, una volta completate le visite mediche. I nerazzurri sono intanto impegnati nei test fisico-atletici nella sede di Zingonia, dove da lunedì prossimo prenderà il via il ritiro precampionato.È già stato ufficializzato il passaggio dell'esterno Marco Palestra al Chelsea per 60 milioni di euro, mentre a breve, dopo le visite mediche con il nuovo club, sarà definita anche la cessione del centrocampista brasiliano Ederson al Manchester United per 48 milioni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, il primo rinforzo è Gaetano: accordo con il Cagliari per 15 milioni

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