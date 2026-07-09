Assestamento e debiti fuori bilancio | la minoranza fa muro

La minoranza a Limatola si è astenuta durante il voto sull’assestamento di bilancio e sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. La decisione si è ripetuta, impedendo l’approvazione di queste delibere. La questione riguarda la gestione finanziaria del Comune e il riconoscimento di alcune spese non preventivate. Nessun altro dettaglio sui motivi o sulle conseguenze di questa posizione è stato fornito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Niente da fare, la minoranza a Limatola continua ad astenersi sulla questione legata all’assestamento di bilancio e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. La scena si è ripetuta ieri nel corso del Consiglio comunale che si è tenuto a Limatola alla presenza di tutti i consiglieri comunali, una cosa che non accade da un po’ di tempo. Si tratta di una seduta a stampo prettamente economico e finanziario: l’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 e la definizione agevolata delle entrate. A completare la sessione ci sono stati due atti tecnici e istituzionali obbligatori:... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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