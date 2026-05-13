Debiti fuori bilancio scintille in aula ad Aversa | botta e risposta tra sindaco e minoranza

Nel corso del consiglio comunale si è acceso un acceso scontro tra il sindaco e i rappresentanti della minoranza, legato alla discussione sui 27 debiti fuori bilancio. La seduta, dedicata all’approvazione di queste spese, si è trasformata in un momento di tensione, con confronti diretti tra le parti. La riunione si è svolta ieri pomeriggio, nel tentativo di approvare un passaggio importante del piano di riequilibrio finanziario del Comune.

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Nervi a fior di pelle durante il consiglio comunale convocato ieri pomeriggio per il riconoscimento di 27 debiti fuori bilancio, passaggio fondamentale nell’ambito del piano di riequilibrio finanziario dell’ente. Domani, infatti, il Comune sarà ascoltato dalla Corte dei Conti in audizione: i giudici contabili dovranno valutare la sostenibilità del percorso intrapreso dall’amministrazione e verificare la tenuta dei conti comunali, in un momento particolarmente delicato per le casse dell’ente. In aula è tornato ad affacciarsi lo spettro del dissesto finanziario. Non sono mancati gli attacchi dell’opposizione, soprattutto dai banchi del centrodestra.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Debiti fuori bilancio, scintille in aula ad Aversa: botta e risposta tra sindaco e minoranza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Debiti fuori bilancio, scintille in aula ad Aversa: botta e risposta tra sindaco e minoranza Notizie correlate Leggi anche: Scintille in Senato sulla governance Rai. Botta e risposta tra le opposizioni e la vicepresidente Ronzulli Centro giovani. Botta e risposta tra sindaco e PdSicurezza e giovani, "Cassina degrada e l’amministrazione dorme sui bandi": attacco social da Cassina Viva, pagina che fa riferimento all’ex... Debiti fuori bilancio per spese legali? Il caso finisce in consiglio comunaleCara giustizia, quanto mi costi? Il Comune di Città di Castello si trova ad affrontare una serie di spese a causa di contenziosi in sede giudiziaria: Ben quattro debiti all’attenzione del consiglio ... lanazione.it Bilancio a Aversa, variazione in aula: bufera sul tecnico esterno«Questa volta l'amministrazione comunale ha deciso di convocare un consiglio prevedendo anche l'approvazione di una variazione di bilancio necessaria per l'assunzione di una figura esterna incaricata ... ilmattino.it