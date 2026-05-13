Durante l’ultimo Consiglio Comunale ad Aversa, la minoranza ha criticato duramente la gestione della maggioranza, accusandola di essere impreparata. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, le decisioni prese avrebbero generato debiti fuori bilancio e potrebbero mettere a rischio le finanze del Comune. Le accuse si concentrano su un presunto scivolone tecnico che, secondo gli oppositori, evidenzierebbe una cattiva gestione amministrativa.

"Quello a cui abbiamo assistito nell'ultimo Consiglio Comunale non è solo un imbarazzante scivolone tecnico, ma la prova provata di un’approssimazione amministrativa che rischia di trascinare la città nel baratro finanziario". È quanto dichiara il Gruppo di Opposizione a margine della seduta consiliare dedicata al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. "La maggioranza è stata infatti costretta a correggere in fretta e furia, con emendamenti, numerose proposte di delibera a causa di gravissime irregolarità nelle coperture finanziarie. Il tentativo, sventato dai banchi della minoranza, era quello di finanziare le spese di soccombenza e legali attingendo dal Fondo Unico d’Ambito.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Debiti fuori bilancio ad Aversa, la minoranza attacca: “Maggioranza impreparata, città verso il baratro finanziario”

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