Un esordio immersivo e cinematografico tra culto del nome, distopia e tensione visiva: il primo volume di Cristian Ferroni costruisce un mondo dove identità e destino si intrecciano in un equilibrio fragile e pericoloso.. Nell’opera d’esordio di Cristian Ferroni, “ Il Sangue dei Nominati. Volume I: Il culto del nome”, non c’è un’introduzione progressiva o un accompagnamento graduale del lettore: l’ingresso è diretto, quasi brusco, e si affida a una sequenza di elementi che si dispongono rapidamente nello spazio. L’avvio del romanzo colpisce per l’immediatezza visiva e per la capacità di costruire una scena che sembra già pensata in termini cinematografici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Il sangue dei Nominati. Volume I: Il culto del nome. Una visione che prende forma

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Ci sono due Volontari della Croce Rossa Italiana nei 28 giovani nominati “Alfieri della Repubblica” dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Si tratta di Noa Thuy Bertuccioli e Gabriele Galal, rispettivamente Volontaria del Comitato di Urbino e Volontario del Co x.com