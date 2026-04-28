Gravina nominati due nuovi assessori nella Giunta Giammusso

Il sindaco ha annunciato la nomina di due nuovi assessori, modificando così la composizione della giunta comunale. Le nomine sono state ufficializzate di recente e riguardano incarichi specifici all’interno dell’amministrazione locale. La riorganizzazione si è resa necessaria per aggiornare le funzioni e le responsabilità all’interno del team di governo cittadino. Le nuove nomine sono state comunicate attraverso un atto ufficiale del municipio.

Il sindaco Massimiliano Giammusso ha nominato due nuovi assessori, ridefinendo l'assetto della giunta comunale.Salvatore Giuffrida, 65 anni, perito elettronico, sposato e padre di due figli, è da tempo impegnato nel volontariato e nell’associazionismo locale. Artigiano nel settore della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Due nuovi assessori per la giunta Manfredi: i nomiUltime ore per la formalizzazione dei nuovi assessori della giunta di Manfredi al Comune di Napoli. Mastrangeli rivoluziona la giunta: ecco i due nuovi assessori che cambiano gli equilibriDopo le dimissioni di Laura Vicano, entrano in squadra Maria Teresa Spaziani Testa e Massimo Sulli, rafforzando rappresentanza e strategia politica a...