ascolti tv temptation island surclassa il docufilm su lino banfi

Temptation Island ha ottenuto un ascolto superiore rispetto al docufilm dedicato a Lino Banfi in occasione dei suoi 90 anni, secondo i dati del 8 luglio. La trasmissione ha conquistato la serata, mentre il film dedicato all’attore si è piazzato dietro. Nel frattempo, Affari Tuoi è tornato a registrare gli ascolti abituali.

I dati degli ascolti tv dell'8 luglio assegnano la vittoria a Temptation Island che vince facile contro il docufilm. Affari Tuoi torna a fare i suoi soliti ascolti Gliascolti tvdell’8 luglio assegnano la vittoria aTemptation Islandche in una serata facile batte il docufilm dedicato aLino Banfi, in occasione dei suoi 90 anni. In access vittoria perLa Ruota della Fortuna, maAffari Tuoitorna a crescere. Juventus, doppio colpo per l’attacco: Kolo Muani e Sorloth restano le priorità. Piace Pellegrino Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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