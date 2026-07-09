Arte l' incontro dello scultore Catalano con Giorgione a Castelfranco

Da corrieredelveneto.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo vestito di blu attraversa Castelfranco con una valigia in mano, ma sembra sospeso nel vuoto. Il busto è aperto e il corpo si interrompe, lasciando spazio a un paesaggio che include il castello, il cielo, gli alberi e alcune persone. L’immagine rappresenta l'incontro tra lo scultore Catalano e Giorgione, e sarà al centro di una mostra dedicata alla loro connessione artistica. La scena è parte di un’opera che invita a riflettere sui confini tra realtà e rappresentazione.

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C'è un uomo in blu che attraversa Castelfranco Veneto con una valigia in mano. O meglio, sembra attraversarla. Il busto è aperto, il corpo si interrompe, e in quel vuoto passano il profilo del castello, il cielo, gli alberi, le persone. Bleu de Chine, con la sua patina di blu che richiama gli abiti da lavoro di operai e marinai, è una delle quattro monumentali sculture di Bruno Catalano installate fino al 6 novembre nel centro storico per la mostra a cielo aperto «Catalano incontra Giorgione», organizzata dalla Galleria Ravagnan di Venezia, curata da Rina Dal Canton, con un testo critico di Lorena Gava, e realizzata col sostegno del Comune di Castelfranco Veneto e della Regione Veneto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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