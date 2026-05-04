L' arte dei suoni con Vincenzo Catalano e la banda di Bari E Annoscia

Sabato 9 maggio 2026, presso la Biblioteca Lucrezia Iurlo, si terrà un evento culturale che coinvolge due momenti dedicati alla musica e alla memoria. L'appuntamento vede la partecipazione di Vincenzo Catalano, noto per il suo lavoro nel campo dei suoni, e della banda di Bari “E. Annoscia”. La giornata si articolerà in due parti, con incontri e esibizioni che approfondiscono questi temi.

Sabato 9 maggio 2026 la Biblioteca Lucrezia Iurlo ospita un appuntamento culturale di grande rilievo, articolato in due momenti dedicati alla musica e alla memoria.Alle ore 18:00, Vincenzo Catalano presenta il suo libro “L’arte dei suoni”, in dialogo con l’autore Michele Leuce. Un’occasione per.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tuffo nell’arte. Luci e suoni. Performance e labirinti Milano, da Viasaterna una mostra celebra Elisabetta Catalano tra arte, moda e cinemaLa galleria Viasaterna ospita dal 16 febbraio al 19 aprile 2026, negli spazi di via Leopardi 32, la mostra fotografica Elisabetta Catalano.